العثور على قذيفة هاون قديمة الصنع في اهدن

عثرت دورية من ​مخابرات الجيش​ عثرت على ​قذيفة هاون​ قديمة الصنع في محلة "جوزات بو سعدى" غير معدة للتفجير ليلا في إهدن. وحضر الخبير العسكري وعمل على تفكيكها ونقلها معه لاجراء اللازم في شأنها.

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