عزل "ترامب" على طاولة "الكونجرس".. فهل يمكن إقصاء الرئيس الأمريكي؟.. إليك الإجابة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أيام عصيبة يعيشها الرئيس الأمريكي بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عزم المجلس على بدء النظر في مسألة عزل دونالد ترامب على خلفية معلومات حول ضغطه على أوكرانيا لتحقيق مصالحه السياسية.

ويواجه ترامب اتهامات بالضغط السياسي، وتأجيل تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بحجم نحو 400 مليون دولار؛ وذلك للضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ لتفتح السلطات الأوكرانية تحقيقًا مع نجل جو بايدن المنافس الديمقراطي على الرئاسة الأمريكية 2020.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة عزل الرئيس إلا أنه لم يحدث أن تم عزل أحد رؤساء الولايات المتحدة طوال التاريخ.. فما هي الإجراءات المتبعة؟

عملية معقدة

يجيز الدستور الأمريكي للكونجرس عزل الرئيس بسبب "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى والجنح". وقد فسر الرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد في تصريح سابق ذلك بقوله: "المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ".

وتبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب الذي يناقش الأمر، ويجري تصويتًا على توجيه اتهامات للرئيس من خلال الموافقة على قرار بذلك، أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضوًا.

وإذا وافق المجلس على القرار تجري وقائع المحاكمة في مجلس الشيوخ، ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين، وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين، ويرأس الجلسات كبير القضاة.

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ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله.

وتحتاج عملية عزل الرئيس الأمريكي الحالي إلى تصويت جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 45 نائبًا، إضافة إلى نائبَين مستقلَّين، كما تحتاج عملية العزل إلى موافقة نحو 20 نائبًا من الحزب الجمهوري (الحزب الذي ينتمي إليه ترامب)، وهو ما يفسر صعوبة تحقيقه.

هل حدثت من قبل؟

ويخبرنا التاريخ بأن إجراءات العزل حدثت مرتين، ولكن لم يحدث أن عُزل الرئيس من قبل إطلاقًا.

فقد أجرى مجلس النواب مساءلة للرئيس الديمقراطي أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون في 1998، لكنهما استمرا في منصبَيهما بعد أن برأهما مجلس الشيوخ.

أما بطل فضيحة ووترجيت (فضيحة تجسس على الديمقراطيين) الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون فقد أُدين، وأوصت اللجنة القضائية بإحالته للمحاكمة عام 1974، إلا أنه فضل الاستقالة في أغسطس من العام نفسه بدلاً من مواجهة المحاكمة والإدانة والعزل.