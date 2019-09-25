بعد ظهور حالات وفاة.. حظر السجائر الإلكترونية بالهند وولاية أمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press السجائر الالكترونية

أثارت السجائر الإلكترونية في الفترة الأخيرة حالة من القلق الصحي في أغلب دول العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم تسجيل تاسع حالة وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.

ونتج عن ذلك إعلان حاكم ولاية ماساتشوستس الأميركية حالة طوارئ للصحة العامة وفرض حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع السجائر الإلكترونية في الولاية، ويعتبر قرار الحاكم الجمهوري تشارلي بيكر الثلاثاء هو الأول من نوعه في البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ويستلزم أمر القرار الموافقة من قبل مجلس صحي والذي من شبه المؤكد أن يقوم بذلك، والذي أتى إعلانه وسط قلق متزايد بشأن الآثار الصحية للمنتجات التي تصدر أبخرة، لاسيما الوفيات.

وقالت الإدارة إنه تم الإبلاغ الثلاثاء عن 61 حالة من حالات الإصابة المحتملة بأمراض الرئة المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية والمنتجات التي تصدر أبخرة في ولاية ماساتشوستس، وتم بالفعل الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة وحالتين محتملتين بأمراض الرئة المرتبط بالأبخرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وكانت ولاية نيويورك الأمريكية، منعت اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري بيع السجائر الإلكترونية المنكهة.

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كما سيبدأ قريبا سريان قرار مماثل في ولاية ميشيغان أيضا.

وفي الأسبوع الماضي بالهند، أعلن السكرتير الصحفي للحكومة الهندية، في حسابه الخاص بموقع "تويتر"، أن السلطات صادقت على قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في البلاد، ووفقا لصحيفة "Hindustan Times"، يشمل هذا المنع إنتاج أو استيراد وتصدير ونقل وتخزين، والإعلانات التجارية عن كل ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية.

وأشارت وزيرة المالية وشؤون الشركات في الهند، نيرمالا سيترمان، إلى أن الحكومة ستصدر قريبا مرسوما بهذا الشأن وترفعه لرئيس الدولة للمصادقة عليه، وأكدت الوزيرة الهندية أنه لا توجد شركة واحدة في الهند تنتج السجائر الإلكترونية، ومع ذلك ينتشر في الأسواق أكثر من 100 نوع منها للبيع، وفقا لـ"روسيا اليوم".

من جانبه قال وزير الإعلام والتلفزيون، باراكش جافديكار: "سيعاقب كل من ينتهك هذا القرار بالسجن 1-3 سنوات"، مشيرا إلى أن "هذه خطوة انتظرناها طويلا. الوقاية دائما لها الأولوية".