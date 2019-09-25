شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البدرى ضيف:دعوات الإخوان مصيرها الفشل..والمصريون لديهم وعى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن الدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر، لن تلقى قبولا لدى الشارع المصرى، مؤكدا أن المصريين لديهم وعى كامل بما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات وفتن ولن يستجيبوا لها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشائعات التى بثتها قنوات الجماعة مؤخرا من تركيا هدفها بث الفتن وإثارة البلبلة والوقيعة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة، مؤكدا أن مثل هذه المؤامرات لن يلتفت إليها المواطنون فالمصريون لديهم وعى كامل بمؤامرات ومخططات الجماعة الإرهابية.

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وأوضح البدرى ضيف أن ما تروج له الجماعة من أكاذيب وشائعات محض خيال تحاول القيادات الإخوانية الهاربة أن تروج له وسط أعضائها حتى يستمر مسلسل ومخطط الجماعة القذر لضرب استقرار البلاد وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن دعوات الإخوان لتشويه صورة البلاد تأتى بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات الدورة رقم 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة موضحا أن مثل هذه الدعوات سيكون مصيرها الفشل.