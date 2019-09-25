شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التزام الحكومة بتقديم تقرير سنوى عن إنجازاتها خطوة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التزام الحكومة بتقديم تقرير سنوى عن أدائها وإنجازاتها وما حققته من برنامجها، لعرضه على مجلس النواب، خطوة جيدة من الحكومة التزاما بتعهدها بتقديم تقرير دورى للبرلمان عما حققته ونفذته من برنامجها.

وأضاف "الأسيوطى"، لـ"الخليج 365"، أن البرلمان عندما وافق على برنامج الحكومة ومنحها الثقة كان ذلك على أساس ما ورد فى البرنامج من محاور وتعهد الحكومة بتنفيذها، وتعهدها بتنفيذ توصيات البرلمان ولجانه التى أقرها المجلس وكلف الحكومة بتنفيذها، وبالتالى الحكومة ملزمة بتنفيذ محاور البرنامج وتوصيات البرلمان.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية: "سنراجع وندرس تقرير الحكومة السنوى، لنرى ما تم تنفيذه من وعودها، وسنبدى ملاحظاتنا داخل لجنة الإدارة المحلية فيما يخص الملفات التى تتابعها اللجنة".

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جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وأكدت الحكومة فى تقريرها السنوى أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام التعليمى يؤكد أن بناء الإنسان أجدى أنواع الاستثمار، وانه تم تخصيص 16,8 مليار جنيه استثمارات خاصة بتعزيز شبكات الكهرباء، وفحص 52 مليون مواطن فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى"، كما كشفت الحكومة فى برنامجها أن الاقتصاد حقق أفضل معدل نمو منذ 10 سنوات، ووتراجع معدل التضخم إلى 14.4% فى النصف الأول من 2019، وتم تخصيص 24 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية الجديدة، و32 ملياراً لإنشاء مدن الجيل الرابع وحزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بـ 70 مليار جنيه، وصرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17.4 مليار جنيه وتلبية احتياجات 58 ألف أسرة ضمن برنامج "سكن كريم"، و358 ألف مواطن في 4 محافظات يستفيدون من تطوير العشوائيات غير الآمنة، و766 ألف مواطن يستفيدون بوصلات الصرف الصحي، و19 مليار جنيه استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم بها تنفيذ 224 مشروعاً لخدمة ملايين المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تجديد 60 كيلو متر سكة حديد وتطوير وصيانة 1000 كم من شبكة الطرق وجارٍ العمل في 7 محاور طرق جديدة.