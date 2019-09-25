توماس كوك الألمانية تشهر إفلاسها

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ): تقدمت شركة توماس كوك الألمانية للسياحة بطلب إشهار إفلاس، وذلك حسبما أعلنت الشركة المملوكة لشركة توماس كوك البريطانية العملاقة، اليوم الأربعاء في مدينة أوبروزسل، بالقرب من مدينة فرانكفورت.

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