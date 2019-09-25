مقتل 9 أشخاص إثر انقلاب قارب بشمال شرق بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا- (د ب ا):

أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأربعاء مقتل ما لايقل عن تسعة أشخاص في شمال شرق البلاد، إثر انقلاب قاربهم في منطقة تجمع مياه خلال موسم الأمطار الموسمية.

وقال أحد رجال الشرطة ويدعى عبد الجليل إن القارب، الذي كان يقل أكثر من 30 شخصا، انقلب في منطقة سونامجانج، على بعد 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة دكا، عقب هبوب عاصفة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

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وأضاف أن السكان المحليين ورجال الإنقاذ من هيئة الدفاع المدني وقوات الإطفاء انتشلوا جثث أربعة أطفال خلال الليل، وخمس جثث أخرى لاحقا.

وكان القارب يقل ركابا على طول طريق مسافته 30 كيلومترا من قرية لأخرى، بحسب ما قاله المسؤول الحكومي المحلي بيشواديف ديف. وأضاف أنه تم إنقاذ 20 شخصا بعد وقوع الحادث على الفور.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص المفقودين.