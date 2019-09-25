محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، هو الذي بادر بعرض وساطته لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف ترامب في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن رئيس الوزراء الباكستاني قادر علي النجاح في عقد لقاء يجمع الطرفين الأمريكي والإيراني، دون أن يصرح بموافقته علي هذه الوساطة الباكستانية.
وجدد ترامب التأكيد أن القادة الإيرانيين يودون التفاوض لكنهم لم يقبلوا بعد أن يكون لقاء علي أعلى مستوى.
وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان، قد صرح في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفه بالقيام بوساطة مع إيران لخفض حدة التوتر.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: باكستان هي التي عرضت الوساطة لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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