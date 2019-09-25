وفد إيطالي يزور دمشق والمعارضة السوريّة تخشى تغيّر الموقف الإيطالي الرسمي

وكالات ـ قام وفد إيطالي يضم عددا من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق والتقى أمس الاثنين 23 سبتمبر 2019 عدداً من المسؤولين السوريين، وعرض المسؤولون السوريون على الوفد الإيطالي الصعوبات التي تواجهها الحكومة في ظل العقوبات، وكذلك المشاريع التي يمكن أن تعرضها للاستثمار.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية السورية فقد أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس للوفد الإيطالي الذي يرأسه عضو مجلس الشيوخ باولو روماني “أهمية الدور النشيط والفاعل لقادة الرأي الأوربيين لإيصال حقيقة الأحداث في سورية ومنعكسات الحصار الاقتصادي على المواطن السوري إلى الشعوب ووسائل الإعلام الأوروبية”.
وجرى خلال اللقاء استعراض الواقع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل العقوبات المفروضة عليها، وعرض خميس خطة الحكومة للمشاريع الزراعية والصناعية والسياحية التي يمكن أن تعرضها الحكومة للاستثمار، وخطة “ما بعد الحرب” لبناء سورية.
إلى ذلك، أعربت مصادر في المعارضة السورية عن خشيتها أن تكون إيطاليا من الدولة الأوربية التي تُفكر بإعادة افتتاح سفارتها في دمشق، أو إعادة التطبيع مع النظام السوري، خاصة بعد زيارة أكثر من وفد إيطالي، وتصريح سابق لوزير الخارجية الإيطالي، اينزو موافيرو ميلانيزي في 11 جانفي الماضي قال فيه إن روما تبحث إمكانية استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في الدول التي أوقفت عملها فيها سابقاً، أما فيما يتعلق بسورية، فذلك يعتمد كلياً على تطور الوضع في هذا البلد.
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