أزرق وأبيض في المقدمة.. ننشر النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

كشفت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافى على حساب كتلة "يهدوت هتوراه"، التى تراجعت إلى 7 مقاعد.

وأوضحت النتائج، التى نشرت على موقع لجنة الانتخابات الإسرائيلية، والتى ستسلم، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد،

وتحالف "إلى اليمين" حصل على 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل- غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.

وستسلم النتائج مساء اليوم، للرئيس الإسرائيلى رؤوف ريفلين، الذى بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض بينى جانتس ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة، علما بأن كتلة أحزاب اليمين

بدون أفجيدور ليبرمان"اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا.

وذكرت لجنة الانتخابات أنها وجدت أدلة حول التزويرات التى حصلت فى مركز الاقتراع فى عدة مدن عربية، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تمامًا وفى بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة فى الصناديق فقط.

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يأتى هذا التحديث، وفقا لفرز الأصوات التى تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمى والنهائى للنتائج اليوم، ووفقا لبيان اللجنة فإن التحديث جاء بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التى أجريت فى الأيام الأخيرة.