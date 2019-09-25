اليابان: هجوم أرامكو جريمة تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة

وصف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في 14 سبتمبر، بالجريمة الخسيسة للغاية، معتبراً أنها تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة.
وعبر آبي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات "حكيمة". وقال: "دوري الذي لا يتغير هو دعوة
لكن رئيس الوزراء لم يشر إلى الجهة التي تعتقد اليابان أنها مسؤولة عن الهجوم، في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة، والسعودية، وقوى أوروبية كبرى إيران بالضلوع في الهجوم.
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