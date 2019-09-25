الإمارات تقدم مساعدات طبية لمستشفى الرازي في أبين

قدمت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة.

وثمن الدكتور محمد الشرفي نائب مدير مستشفى الرازي، خلال تسلمه الشحنة، الدعم المقدم من دولة الإمارات ضمن الحملة التي يمولها "الهلال" وجرى ضمنها تنفيذ عدد من المشاريع بالمحافظة بمجالات الإغاثة والنظافة ورفد المستشفيات بالأدوية.

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وأكد أن هذه الشحنة من الأدوية ستسهم في رفع وتيرة الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الرازي لمرضاه في مناطق زنجبار وخنفر.. وعبر عن شكره لدولة الإمارات التي لم تتوان يوماً عن دعم الشعب اليمني في المجالات كافة.