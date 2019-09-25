حذر الرئيس البولندي أندريه دودا الجمعية العامة للأمم المتحدة،اليوم الأربعاء، من تكرار الأخطاء التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وقال دودا في نيويورك إنه "بالرغم من الدرس القاسي للحرب العالمية الثانية والتقدم الذي تم إحرازه منذ ذلك الحين لا يزال العالم يشهد تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية بينما لا تزال حدود بعض الدول يتم تحريكها بالقوة".
وبينما لم يشر دودا إلى روسيا بالاسم، قال إن بولندا تؤيد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وجورجيا.
اقرأ أيضاً... إحياء ذكرى مرور 80 عاماً على بدء الحرب العالمية الثانية في بولندا
وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 رداً على إطاحة كييف برئيسها الموالي لموسكو في ذلك العام.
كما تدعم موسكو الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا وإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
وحذر الرئيس البولندي من "أوهام خطيرة بعقد اتفاقات مع المعتدي على حساب الآخرين" أو من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية.
وأضاف دودا أنه عندما يتم انتهاك قواعد القانون الدولي، يجب مواجهة ذلك بعواقب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمام الأمم المتحدة.. رئيس بولندا يحذر من تكرار أخطاء أدت للحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.