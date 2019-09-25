هدم منزلين بالخليل وخيمة ضد الاستيطان بالسواحرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزلين في منطقة الهجري قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك بعد أن هدمت فجر اليوم خيمة التضامن ضد الاستيطان في السواحرة قضاء القدس.

في محافظة القدس، هدمت جرافات الاحتلال بساعات الصباح الباكر، خيمة التضامن التي نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس، ونشطاء ضد الجدار والاستيطان، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار.

وأفاد نشطاء ضد الجدار والاستيطان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأخلت المواطنين المتواجدين داخل الخيمة، قبل أن يقوموا بهدمها، علما أن سلطات الاحتلال قد أخطرت الأسبوع الماضي بهدم الخيمة.

وقامت مجموعة من المستوطنين منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على جبل المنطار، بغرض إقامة وحدات استيطانية.

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وفي سياق آخر، توغلت عدة جرافات عسكرية للاحتلال بشكل محدود صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة خارج الشريط الحدودي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتوغلت 4 جرافات عسكرية للاحتلال برفقة 3 حفارات خارج الشريط الحدودي انطلاقا من بوابة سريج شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس.

وباشرت الجرافات على الفور بعمليات تجريف بإسناد من آليات عسكرية تتمركز داخل الشريط الحدودي.