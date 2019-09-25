الاحتلال يعتقل 3 طلاب بعد اقتحام بلدة بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، سكنا جامعيا لطلاب من جامعة بيرزيت واعتقلت ثلاثة طلاب.
ووفقا للجامعة فإن أحد الطلاب الذين تم اعتقالهم يدعى نظام إمطير، وهو طالب بهندسة الحاسوب ولا معلومات عن الآخرين.
وبذلك يرتفع عدد الطلبة المعتقلين لدى سلطات الاحتلال إلى أكثر من 80 طالبا، بينهم عشرين على الأقل اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة.
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