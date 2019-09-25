اخبار العالم

يوفنتوس وسان جيرمان يخططان لضم راكيتيتش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، قد يرحل عن صفوف الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب غيابه عن مواجهة فياريال لأسباب فنية.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن ناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان سيحاولان ضم راكيتيتش في الميركاتو الشتوي المقبل.

وخرج راكيتيتش من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي هذا الموسم، وأصبح يعتمد عليه كلاعب بديل فقط.

Advertisements

ونوهت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي بدأ يفكر بالفعل في الرحيل عن ملعب الكامب نو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحاول يوفنتوس وباريس سان جيرمان، الحصول على خدمات إيفان راكيتيتش هذا الصيف، لكن لم ينجح الثنائي في إتمام الصفقة.

وينتظر سان جيرمان قرار برشلونة بالموافقة على بيع راكيتيتش في كانون الثاني/يناير المقبل، من أجل تقديم عرض مادي، في حين سيحاول يوفنتوس ضم اللاعب بصفقة تبادلية تشمل إيمري كان أو بيرنارديسكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس وسان جيرمان يخططان لضم راكيتيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا