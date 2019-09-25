يوفنتوس وسان جيرمان يخططان لضم راكيتيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، قد يرحل عن صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب غيابه عن مواجهة فياريال لأسباب فنية.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن ناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان سيحاولان ضم راكيتيتش في الميركاتو الشتوي المقبل.
وخرج راكيتيتش من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي هذا الموسم، وأصبح يعتمد عليه كلاعب بديل فقط.
ونوهت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي بدأ يفكر بالفعل في الرحيل عن ملعب الكامب نو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وحاول يوفنتوس وباريس سان جيرمان، الحصول على خدمات إيفان راكيتيتش هذا الصيف، لكن لم ينجح الثنائي في إتمام الصفقة.
وينتظر سان جيرمان قرار برشلونة بالموافقة على بيع راكيتيتش في كانون الثاني/يناير المقبل، من أجل تقديم عرض مادي، في حين سيحاول يوفنتوس ضم اللاعب بصفقة تبادلية تشمل إيمري كان أو بيرنارديسكي.
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