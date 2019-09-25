هدم منزل في شفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية منزل د. مصطفى نمارنة في مدينة شفاعمرو، صباح اليوم الأربعاء.
وحضرت قوات كبيرة من الشرطة إلى شفاعمرو لحماية الجرافات، ومنعت المواطنين من الاقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه السلطات عملية الهدم.
وعلم أن الشرطة قامت باستدعاء عضو بلدية شفاعمرو السابق والناشط، مراد حداد، للتحقيق في أعقاب عملية الهدم.
وأفاد شهود عيان، بأن هناك خشية من قيام الجرافات بهدم منازل أخرى في المدينة، بحجة البناء غير المرخص.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت منزلا آخر في شفاعمرو تعود ملكيته لمواطنة من عبلين بذريعة البناء غير المرخص في منطقة زراعية تعود ملكيتها لما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، أمس الثلاثاء.
وفي سياق متصل، صرح رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، يوم أمس الثلاثاء، أنه رسالة من وزارة الإسكان مفادها المصادقة النهائية على تخصيص 110 وحدات سكن للأزواج الشابة التي تعاني من أزمة في إيجاد أرض لبناء منازل.
وشملت المصادقة موافقة على إجراء مناقصتين تتضمنان 63 وحدة سكنية في حي البصلية و44 وحدة سكنية في حي الكرك، ستخصص لأهالي شفاعمرو فقط من الذين لا يملكون مكان سكن.
وذكر أن نماذج التسجيل ستكون متاحة للمواطنين لمناقصة في حي الكرك بتاريخ 30.10.2019 ولحي البصلية بتاريخ 25.11.2019 التي تشمل بداخلها كافة المعلومات الأساسية حول الأحقية والأسعار والمساحة وكافة التفاصيل.
وعقب رئيس بلدية شفاعمرو بالقول إن "قضية توفير المساكن للأزواج الشابة في غاية الأهمية. عملت منذ استلامي الرئاسة على تخصيص هذه الوحدات بأسعار مخفضة من أجل مستقبل أبنائنا، حصلنا على مصادقة لحيي الكرك والبصلية لـ110 وحدات وستكون هناك أحياء إضافية بالمستقبل القريب. أقدر جهود قسم الهندسة في البلدية وخاصة مركزة المشروع، مها حمودي، التي عملت بشكل دؤوب من أجل إخراج هذا المشروع حيز التنفيذ".
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