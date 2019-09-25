فرنسا تصدر عملة نقدية لشخصية كرتونية شهيرة

أعلنت مؤسسة عملة باريس، أنها ستصدر قطعة نقدية من فئة 2 يورو، تحمل صورة شخصية "استريكس" الشهيرة، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على صدور قصص «أستريكس» المصورة. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الإعلان يتزامن مع صدور ألبوم جديد لمغامرات "أستريكس" في تشرين الأول. وقد صكّت عملة باريس 310 آلاف قطعة نقدية تحمل صورة "أستريكس" وهو الإصدار الأصغر في إطار إصدارات تكريمية من فئة 2 يورو.



وتحمل القطعة النقدية صورة جانبية لأستريكس مع خوذته المجنحة الشهيرة المزينة بأوراق الغار. وتحمل القطعة النقدية صورة جانبية لأستريكس مع خوذته المجنحة الشهيرة المزينة بأوراق الغار. ووردت شخصية "أستريكيس" للمرة الأولى في 29 أكتوبر 1959 في العدد الأول من مجلة "بيلوت" الأسبوعية.

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