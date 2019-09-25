وزير التجارة الأمريكي 'يغط' في نوم عميق خلال كلمة ترامب

تعرض وزير التجارة الأمريكي لموقف محرج عند حضوره لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث "غطى الوزير" الأمريكي في نوم عميق، خلال كلمة ترامب مغمضا عينيه ليخفض رأسه لاحقا، واستمر في نومه لـ15 دقيقة.
وبحسب قناة "CNBC" الأمريكية، فإنها ليست المرة الأولى التي ينام فيها الوزير في المناسبات العامة، وسبق وان حصل ذلك في عام 2017 خلال زيارة ترامب للملكة العربية السعودية.
وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم فيه الصين بانتهاكات عديدة.
وقال ترامب إن الصين هي السبب في إغلاق 60 ألف شركة أمريكية، وزعم أن السياسة التجارية للصين تضم سرقة الملكية الفكرية ودعم الدولة للمؤسسات والممارسات التجارية غير الشريفة. لهذا السبب على منظمة التجارة العالمية تغيير قواعدها جذريا.
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