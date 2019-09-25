الداخلية: اعتقال عصابة سرقت أجهزة تكييف من كرفانات تابعة لمؤسسة حكومية ببغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إلقاء القبض على أفراد عصابة اعترقوا بقيامهم بـ6 عمليات سرقة من بينها سرقة أجهزة تكييف من داخل "كرفانات" تابعة لمؤسسة حكومية جنوبي العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب المدائن لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري ونصب الكمائن المحكمة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة، قامت بعمليات سرقة متعددة ومختلفة".
وأضاف معن، أنه "من خلال التحقيق اعترفوا بـ٦ عمليات سرقة لأربعة دور سكنية مبالغ من الأموال ومصوغات ذهبية وسرقة دراجة نارية ومصوغات ذهبية ومبلغ من المال من شخص، كذلك سرقة ٦ أجهزة تكييف من داخل كرفانات تابعة لإحدى المؤسسات الحكومية جنوبي العاصمة بغداد".
وأضاف معن، أنه "من خلال التحقيق اعترفوا بـ٦ عمليات سرقة لأربعة دور سكنية مبالغ من الأموال ومصوغات ذهبية وسرقة دراجة نارية ومصوغات ذهبية ومبلغ من المال من شخص، كذلك سرقة ٦ أجهزة تكييف من داخل كرفانات تابعة لإحدى المؤسسات الحكومية جنوبي العاصمة بغداد".
وأشار معن إلى أن "الأوراق التحقيقية عُرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهم (أفراد العصابة) وفق أحكام المادة (٤٤٣ ق.ع)".
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