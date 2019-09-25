اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفعها اكثر من تسعة الاف طن من النفايات من عموم العاصمة يومياً.
وأوضحت ان الكمية قابلة للزيادة في الظروف الاستثنائية كالأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية وغيرها والتي تصل كمية النفايات المرفوعة فيها احياناً الى 12 الف طن يومياً عدا الانقاض وغيرها التي تقوم كوادرها البلدية برفعها بصورة مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد: نرفع يوميا اكثر من تسعة الاف طن من النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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