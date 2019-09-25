بالجداول.. صادرات العراق النفطية والايرادات المتحققه لشهر آب الماضي

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تنشر الخليج 365، جداولا لصادرات العراق النفطية والايرادات المتحققه منها لشهر آب 2019.
واعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليوناً و(706) الف و(135) برميل ( مائة واحدى عشر مليونا وسبعمائة وستة الفا ومائة وخمسة وثلاثون برميلا) ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(412 ) مليونا و (705) الف دولار ( ستة مليارات واربعمائة واثنى عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة الف دولار) .
واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57,407) دولاراً.
واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (39) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي .
يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .
وتتضمن الجداول الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو) كميات واقيام شحنات النفط الخام المصدر اليت تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق ايراد اضافي خلال شهر آب، كما موضح في ادناه.
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