ظاهرة غريبة... السماء بلون الدم في إندونيسيا! (فيديو)

وبدت السماء في مقاطعة غامبي، وكأنها تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة، وفقا لموقع "سنت"، نقلا عن حساب على تويتر باسم "زوني شوفي".

وعلق الحساب على الظاهرة بالقول: "هذه السماء ليس ليلا، هذه هي الأرض وليس كوكب المريخ، هذا ليس في الفضاء الخارجي نحن الذين نتنفس بالرئتين، وليس مع الخياشيم نحن البشر بحاجة إلى هواء نظيف، وليس دخانا".



وأوضح البروفيسور، كوه تيه يونغ، من جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية أن سبب اللون الأحمر يتعلق بجزيئات معينة موجودة أثناء الضباب، وقال إن التقاط الصور في فترة ما بعد الظهيرة أعطت السماء مظهرا أكثر احمرارا.