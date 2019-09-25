الان تتابع إسرائيل تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365:
قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الأربعاء وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن اعتقال الهدمي تم بعد مداهمة منزله في القدس، علما بأنه سبق اعتقاله عدة مرات منذ تعيينه في منصبه في نيسان/أبريل الماضي.
وأضافت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية استدعت أيضا محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث للتحقيق، بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
واعتبرت حركة “فتح”، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، أن “اعتقال الهدمي واقتحام منزل غيث يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها”.
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