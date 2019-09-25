الرئيس الأمريكي يحث رئيس وزراء الهند على تحسين العلاقات مع باكستان

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

ترامب و مودي

كتب متابعات_الخليج 365

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على تحسين العلاقات مع باكستان و"الوفاء بتعهده تحسين أحوال شعب كشمير".



وذكر البيت الأبيض أن ذلك جاء عقب لقاء الزعيمين، الثلاثاء، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.

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وردا على هذا القرار، أعلنت باكستان طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من قرار نيودلهي.

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا ثلاث حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

ورغم اقتسام السيطرة على أراضي إقليم كشمير بين البلدين ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي والآخر باكستاني، فإن بعض الاشتباكات على حدود البلدين تنشب بين الحين والآخر، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة.