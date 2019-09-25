مصر.. ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بمحافظ قنا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

صواريخ

كتب متابعات_الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن قنا، مساء أمس، من ضبط منزل مهجور يملكه مزارع يتم استخدامه كمخزن للأسلحة الثقيلة الغير مرخصة، وبداخله بنادق آلية وخرطوش وطلقات مضادة للطائرات، وذلك في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.



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وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، في تصريحات وفقا للدستور المصرية ، إن حملة أمنية مكبرة مكونة من ضباط البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة دشنا، تمكنت من ضبط منزلًا مهجورًا بمركز دشنا، يملكه "عيسي.م.م" مزارع، وبداخله بندقيتين آليتين، وآخري خرطوش، فضلًا عن رصاص صواريخ وأسلحة مضادة للطائرات.

وأضاف المصدر، أن المنزل كان يستخدم كمخزن كبير للأسلحة والذخيرة الحية الثقيلة الغير مرخصة، لافتًا إلي أن تلك الأسلحة كان يتم المتاجرة فيها لروادها وأطراف الخصومات الثأرية بمراكز المحافظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المنزل، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبدأ ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن في حصر الأسلحة.