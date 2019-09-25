وثائق تكشف عن محادثات سرية بين «النهضة» التونسية وإخوان مصر.. الجماعة الإرهابية أرسلت للحركة توصيات عن طريقة بناء الجهاز السري والعمل الاستخباراتي وتصفية المعارضين

الموجز

كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين التونسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وثائق تفيد بوجود محادثات سرية جرت بين رئيس التنظيم السري لحركة النهضة التونسية الإخوانية، وجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تتهم حركة النهضة باغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قٌتلا عام 2013، محملة الحركة المسؤولية السياسية والأخلاقية في حصول هذه الاغتيالات.

ونُشرت الوثائق بعد دخول حوالي 100 محام في اعتصام مفتوح داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجاً على ما اعتبروه مماطلة من الجهاز القضائي في النظر في الاتهامات الموجهة إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وإلى بعض المقربين منه.

وكشفت الوثائق، وهي أكثر من 40 وثيقة، التي نشرتها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه جرت محادثات سرية عام 2012 بين رئيس التنظيم السري لحركة النهضة التونسية الإخوانية، مصطفى خذر، وأحد قياديي تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.

وأظهرت الوثائق، بحسب لجنة المحامين، مراسلات بالبريد الإلكتروني بين من أسمته رئيس التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر وتنظيم إخوان مصر منذ سنة 2011.

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وحالياً، يقبع رئيس التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر في السجن، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس قرارها بسجنه لمدة 8 سنوات بتهمة تكوين جهاز مواز يهدد أمن الدولة.

وقالت الهيئة إن المراسلات كشفت عن معطيات كثيرة تلقاها مصطفى خذر من بعض عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابياً في مصر، بشأن طريقة بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه.

وبحسب الوثائق، فإن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر أشرفت على دورة تكوينية للعمل الاستخباراتي في تونس.

وأشارت الهيئة إلى أن المراسلات بين رئيس التنظيم السري التابع للنهضة وقيادات تنظيم الإخوان في مصر كشفت عن وجود طلب من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية "بضرورة تشفير الاتصالات الصوتية بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس".

كما تضمنت المراسلات معطيات تخص تورط تنظيم الإخوان في إعداد البنية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم، وضرب الأحزاب اليسارية التي تم وصفها بـ"اليسار الفرنكفوني"، وقتل اليساريين أو إخافتهم.