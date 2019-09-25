الإطاحة بـ «ترامب» من البيت الأبيض

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاستناد إلى عدد من الملفات خلال فترته الرئاسية وماضية وأعماله، مؤكدة على ضرورة تحميل ترامب المسؤولية وألا أحد فوق القانون وفقا لسي إن إن الأمريكية .

وأضافت الوكالة الأمريكية ستقوم 6 لجان بالتحقيق وتقديم تقريرها، من أبرزها اللجنة القضائية والاستخباراتية والخدمات المالية والعلاقات الدولية، حيث سينظرون بعناصر وجوانب مختلفة، بعض هذه العناصر خضعت للتحقيق من قبل لجان سابقة وتبحث حاليا في القضاء.

إذا أقر الديمقراطيون عزل ترامب، فإن على الديمقراطيين في تلك اللجان تقديم تقرير ما يجب إدراجه في مواد العزل التي سيقدمها رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، جيري نادلر، قبل التصويت عليها.

إن مررت اللجنة القضائية مواد العزل سيعقب ذلك تصويت عام في مجلس النواب، وفي حال مرر مجلس النواب مواد العزل، ويكون بذلك مجلس النواب قد عزل ترامب، ولكن لإدانة ترامب وعزله من منصبه فإن ذلك يتطلب تأييد ثلثي مجلس الشيوخ، وهو احتمال غير مرجح.

ولم تقدم بيلوسي إطارا زمنيا لهذه العملية، إلا أنها قالت لزملاء أن الأمر سينجز "على وجه السرعة" في حين قال نادلر إنه يأمل بالانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري.

تبعات سيناريو عزل ترامب على الأسواق العالمية!

وشهدت أسواق الأسهم الأمريكية خلال الفترة الماضية أسوأ أيامها على مدار أشهر بسبب المخاوف، التي صاحبت الجدل السياسي حول الرئيس ترامب وفقا لروسيا اليوم.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين ثاني.

وأضافت روسيا اليوم يرى الصندوق أن الأسواق المالية الأمريكية ستكون محاطة بحالة من عدم اليقين السياسي. وقدر الاخصائيون فرصة عزل ترامب قبل انتهاء ولايته الرئاسية بنسبة 50%.

وفي مذكرة أرسلها "بريدج ووتر شركاه" إلى عملائه، فإن الصندوق يتوقع هبوط الأسواق الأمريكية بنسبة 11% في حال عزل ترامب، والأوروبية بنسبة 12%، فيما ستتراجع السوق اليابانية بنسبة 16%.

كما أشار الصندوق إلى أن عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ستنخفض إلى 0.8%، فيما يتوقع "بريدج ووتر شركاه" قفزة بأسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا للمستثمرين، بنسبة 14%.

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وتهدف المذكرة إلى تحفيز عملاء الصندوق لوضع خطة عمل في ظل الظروف الحالية للسوق، ويراهن الصندوق، الذي يدير أصولا بقيمة 150 مليار دولار، على حدوث موجة بيع أسهم واسعة في الأسواق في حال عزل ترامب.

مجلس النواب يجهض محاولة الديمقراطيين عزل ترامب

في السابع عشر من يوليو أجهض مجلس النواب الأمريكي محاولة من جانب الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب.

حيث رفض 332 عضوا في المجلس هذا التحرك مقابل 95 عضوا، جميعهم من الحزب الديمقراطي، أيدوا مشروع قرار لعزل ترامب بسبب تغريدات اعتُبرت عنصرية ضد أربع من عضوات الكونغرس، حسبما أفادت وكالة بلومبورغ للأنباء.

وعلق ترامب في تصريحات للصحفيين عقب التصويت، قائلا: "لقد تلقينا تصويتا كاسحا ضد العزل.. وهذا هو نهاية الأمر".

وأضاف: "دعوا الديمقراطيين يعودون إلى عملهم".

وكان ترامب قد نشر سلسلة تغريدات دعا فيها عضوات بالكونغرس إلى "العودة" لبلادهن التي أتين منها أصلا بدلا من انتقاد الولايات المتحدة.

وبدا أنه يشير إلى مجموعة من عضوات الكونغرس الشابات بمن فيهن ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وآيان برسلي، وهناك واحدة منهن فقط ولدت خارج الولايات المتحدة، لكن الباقيات مواطنات أمريكيات.

وقال ترامب إنه "من المثير للاهتمام رؤية عضوات الكونغرس التقدميات، اللواتي قدمن أصلا من دول تمثل حكوماتها كارثة كاملة وهي الأسوأ والأكثر فسادا وحماقة في العالم، يقلن لشعب الولايات المتحدة، أكبر وأقوى دولة على الأرض، كيف يمكن إدارة حكومتنا".

وأضاف ترامب: "لماذا لا يعدن (لبلادهن) ويصلحن هذه الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة، والتي أتوا منها"، مضيفا أنهن ينبغي عليهن العودة حينئذ إلى الولايات المتحدة و"إظهار كيف يتم ذلك".

وتابع : "هذه الأماكن تحتاج إلى مساعدتكن بشدة".