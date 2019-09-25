القاضي الزعني اتخذ إجراءات إدارية صارمة في حق 5 مدارس

أصدر قاضي التحقيق في ​الشمال​ ​داني الزعني​ استنابات قضائية كلف من خلالها خمس مدارس سبق أن حامت حولها شبهات عن تعاطي بعض ​الطلاب​ فيها ​المخدرات​ وترويجها، وذلك عبر سلسلة إجراءات إدارية صارمة، في خطوة استباقية لمحاولة الحد من إنتشار هذه الآفة بين التلاميذ في ​المدارس​ المشار اليها والتي تقع ضمن نطاق ​بيروت​ وضواحيها.

ويأتي قرار القاضي الزعني على خلفية الكشف عن الوسائل المعتمدة لترويج المخدرات على مداخل المدارس المعنية بهذه بالإجراءات.