أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني استنابات قضائية كلف من خلالها خمس مدارس سبق أن حامت حولها شبهات عن تعاطي بعض الطلاب فيها المخدرات وترويجها، وذلك عبر سلسلة إجراءات إدارية صارمة، في خطوة استباقية لمحاولة الحد من إنتشار هذه الآفة بين التلاميذ في المدارس المشار اليها والتي تقع ضمن نطاق بيروت وضواحيها.
ويأتي قرار القاضي الزعني على خلفية الكشف عن الوسائل المعتمدة لترويج المخدرات على مداخل المدارس المعنية بهذه بالإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي الزعني اتخذ إجراءات إدارية صارمة في حق 5 مدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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