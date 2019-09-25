ضاهر: للتضامن مع الأساتذة المتعاقدين في اعتصامهم اليوم

دعا رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​، في تصريح، جميع أهل الجامعة "الى التضامن مع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في اعتصامهم أمام الإدارة المركزية اليوم الأربعاء، للمطالبة برفع ملف التفرغ من الإدارة المركزية إلى ​مجلس الوزراء​ لإقراره، على أن يكون هذا الملف مبنيا على معياري الكفاءة والمقتضيات الوطنية".

وقال:"كفى ظلما لهؤلاء الأساتذة وآن الأوان لأن يأخذوا حقوقهم الأكاديمية والاجتماعية، كما أنه مطلوب سريعا الإفراج عن ملف دخول المتفرغين إلى الملاك لإقراره في مجلس الوزراء، وأن يصار إلى التطبيق التلقائي لإدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك كما جرت العادة"، مؤكدا "ان تأخير هذه الملفات وملفات أخرى قد يؤدي إلى تعثر وشل انطلاقة العام الجامعي".

وشدد على انه "لا بد من تهنئة الأساتذة على إقرار القانون 5120 الذي ينصف المتقاعدين، ونشكر جميع الأطراف الذين دعموا هذا القانون وخصوصا النواب الكرام الذين صوتوا لصالحه".