مصادر حزب الله للجمهورية: اقتراح القانون المقدم من عدوان يستحق النقاش ولا نرفضه

أوضحت مصادر "​حزب الله​" لصحيفة "الجمهورية"، "أنّه لم يصوّت على اقتراح القانون المقدّم من النائب ​جورج عدوان​، الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، لأنّه يرفضه، بل صوّت على إسقاط صفة العجلة عنه، لأنّه يستحقّ النقاش لبضعة أشهر للتدقيق في التفاصيل الّتي فنّدها عدوان".

وأكّدت أنّ "كتلة "الوفاء للمقاومة" ما زالت تؤيّده، وستثبت ذلك في المناقشات خلال اجتماع ​لجنة الإدارة والعدل​ الّتي حُوّل اليها الاقتراح".