عقيص: موقف "حزب الله" من الفساد لا يزال إنتقائيا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى "أنّنا لم نكن ننتظر من نواب تكتل "​لبنان القوي​" ولا "​كتلة المستقبل​" التصويت على قانون آليّة ​التعيينات​ في ​القطاع العام​ لأسباب معروفة، إلّا أنّ موقف نواب "​حزب الله​" مستغرب جدًّا، لا سيما أنّ جزءًا كبيرًا من القانون المُقترح يحاكي الآليّة الّتي كان وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ قد أطلقها سابقًا".

وركّ. في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "موقف "حزب الله" من ​الفساد​ لا يزال إنتقائيًّا".