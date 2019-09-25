عقيص: موقف "حزب الله" من الفساد لا يزال إنتقائيا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى "أنّنا لم نكن ننتظر من نواب تكتل "لبنان القوي" ولا "كتلة المستقبل" التصويت على قانون آليّة التعيينات في القطاع العام لأسباب معروفة، إلّا أنّ موقف نواب "حزب الله" مستغرب جدًّا، لا سيما أنّ جزءًا كبيرًا من القانون المُقترح يحاكي الآليّة الّتي كان وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قد أطلقها سابقًا".
وركّ. في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "موقف "حزب الله" من الفساد لا يزال إنتقائيًّا".
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