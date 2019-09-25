أسف نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لما نراه ونسمعه من زميلنا وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في اطار رده على تحقيق جريدة نداء الوطن حيث يتناولنا بالمباشر وبطريقة رخيصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: نأسف لما نراه ونسمعه من زميلنا بو صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.