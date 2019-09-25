ديمقراطيون يبدأون تحقيقا رسميا في إمكانية عزل ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images ترامب وبيلوسي

بدأ الحزب الديمقراطي تحقيقا رسميا في مزاعم أنه سعا للحصول على دعم سياسي من أوكرانيا.

وجاء قرار نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بعد مطالبات من حزبها. وقالت بيلوسي "يجب محاسبة الرئيس"

ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه اقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني.

ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس أمريكي بعد تحقيق يمهد لذلك.

ودعم بايدن المضي في إجراءات العزل، إلا في حال التزامه بالتحقيقات في محادثته مع الرئيس الأوكراني.

وقال بايدن إن "عزل ترامب سيكون مأساة"، وأضاف "ولكنها مأساة من صنعه". وبايدن، نائب الرئيس السابق، هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

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ويلقى التحقيق في إمكانية عزل ترامب دعما كبيرا من الديمقراطيين في مجلس النواب، حيث أنه يحظى بتأييد أكثر من 145 عضوا من بين 235 عضوا.

ولكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ما هي أسباب الخلاف؟

في الأسبوع الماضي وردت تقارير أن مسؤولي المخابرات الأمريكية وجهوا شكوى لجهاز رقابة حكومي بشأن نقاش ترامب مع زعيم أجنبي، وتم الكشف لاحقا أنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وطالب أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين بالكشف عن شكوى مبلغ أطلع على مجريات المحادثة.واعتبر المحقق العام للمخابرات هذه الشكوى "عاجلة" وتتمتع بمصداقية، ولكن البيت الأبيض ووزارة العدل رفضا الكشف عن فحواها.

ولم يتضح بالضبط ما قاله ترامب، ولكن الديمقراطيين يتهمون ترامب بالتهديد بوقف المعونات العسكرية لإجبار أوكرانيا على التحقيق في مزاعم فساد ضد بايدن وابنه هانتر.

ويقر ترامب التباحث مع زيلينسكي ولكنه قال إنه كان فقط يحاول الضغط على أوروبا لزيادة مساعداتها بالتلويح بوقف المعونات العسكرية.