شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تشريعات أقرها البرلمان فى مجال النهوض بالشباب .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات خلال أدوار الانعقاد السابقة، فى كافة القطاعات والمجالات، وشهد دور الانعقاد الرابع إقرار مجموعة من القوانين فى مجال النهوض بالشباب، وهذا فى إطار الجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة لهذا القطاع العريض من الشعب المصرى، وفياه يلى نرصد أبرزها: 1. قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين 2. تعديل قانون التعليم 3. تعديل قانون تنظيم الجامعات Advertisements 4. قانون إنشاء الجامعات الإليكترونية 5. قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار 6. تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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