شكرا لقرائتكم خبر عن 3حالات بناء خارج الأحوزة العمرانية يجوز التصالح عليها وفقا للقانون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، التصالح على المخالفات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستثنى عددا من هذه الحالات، وفياب يلى نذكر هذه الحالات بالتفصيل:

1. الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

Advertisements

2. المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

3. الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر أن الحكومة بدأت تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من الحادى عشر من شهر يوليو الماضى، ووفقا للقانون سيطبق القانون لمدة 6 أشهر عقب إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.