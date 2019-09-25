كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من المخابرات والشرطة الاسرائيلية منزله في القدس وقامت بتفتيشه.

وبحسب بيان رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح منير الجاغوب، فقد داهمت القوات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 51 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بين هؤلاء سيدة وأطفال.

والفلسطينيون الذين اعتقلوا يقطنون محافظات القدس وبيت لحم والخليل وجنين ورام الله وطولكرم وسلفيت.

وتشير أرقام فلسطينية إلى وجود نحو 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 250 طفلا.

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، مصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وعبثت فى الأثاث بداخله.

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وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة وأخرجت بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين فى المكان من التدخل أو التصوير كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى.

يشار إلى أن مصلى باب الرحمة مستهدف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى منذ شهر فبراير من العام الجارى.

اقتحمت قوات من الوحدات الخاصة الإسرائيلية، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلوا 3 من طلاب الجامعة واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر فلسطينية إن عناصر المستعربين اقتحمت الحرم الجامعي بشاحنة مشروبات ومركبة أخرى تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وقاموا بخلع البوابة الرئيسية بواسطة آلة متخصصة. كما أورد موقع "24"

وداهمت القوة غرفة الصراف الآلي التي تتبع لمبنى مجلس الطلبة قبل أن تقوم باعتقال توفيق أبو عرقوب وحمزة أبو قرع والطالب عدي نخلة من الغرفة التي بجانب مجلس الطلبة.