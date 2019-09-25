كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تواصل تمويل الإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابين، وتتدخل في شؤون الدول.

وشدد الجبير في جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة أن تغير الدوحة سياسياتها التي لا يمكن السماح باستمرارها.

وأكد وزير الدولة السعودي أن "قطر تقدم ملايين الدولارات لحزب الله وميليشيات الحشد الشعبي العراقية".

وبشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، قال الجبير: "نعتقد أن المسؤول عن الهجوم على أرامكو إيراوأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "أن هدفنا هو أن نعطي أدلة قوية للعالم بشأن حقيقة ما جرى في هجوم أرامكو".

وفي إجابته عن سؤال بشأن طبيعة الرد السعودي على الهجوم الإرهابي، قال الجبير: "لن أكشف خياراتنا العسكرية للرد على هجوم أرامكو، لكننا نبحث ذلك"، مؤكدا أن الرياض "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران".

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واستطرد قائلا: "سنواصل العمل مع الحلفاء حتى يكون لنا الخيارات المناسبة في التعامل مع إيران".ن، لأنه تم بأسلحة إيرانية".

"وتأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تخصص قطر بدلًا من المساعدة التي تنفقها على تمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها الذين يشكون، وفقًا للنظام القطري من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة التي تسببت فيها قطر نفسها أساسًا".

ودعت الإمارات العربية المتحدة قطر إلى مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بقضايا الإرهاب.

وفي ختام البيان، أكد العامري أن الإمارات تأمل في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي وجهها الآلاف من أفراد قبيلة غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم والتوقف عن طرد بعض القبائل، بما في ذلك الأطفال، دون مراعاة المعايير الدنيا للإنسان الدولي قانون الحقوق.