كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تفتتح مطار بكين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ تدشين علي افتتاح مطار دولي ثان متوجّه إلى بكين ذو صالة وصول تُعتبر الأكبر في العالم.

مطار داشينغ الدولي في بكين، الذي تم بناؤه في أقل من خمس سنوات بتكلفة 120 مليار يوان (17 مليار دولار)، مصمم للتعامل مع 72 مليون مسافر في السنة.

يعد المطار الرئيسي في العاصمة الصينية ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في العالم بعد مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي ويقترب من طاقته الاستعابية.

وفي الوقت الحالي، يتخطى مطار أتلانتا في الولايات المتحدة عتبة الـ100 مليون مسافر، ولكن في ظل وجود محطتين بداخله فقط. وعلى سبيل المقارنة، فإن كل محطات مطار باريس شارل ديغول، العاشر على الصعيد العالمي، استقبلت أقل من 70 مليون مسافر عام 2017.

أما مطار بكين - العاصمة، الثاني عالميًا، فقد بلغ قدرته القصوى مع استقباله ما يزيد بقليل على 100 مليون مسافر سنويًا.

يشمل داشينغ صالة وصول تم وصفها بأنها الأكبر في العالم على مساحة مليون متر مربع (11 مليون قدم مربع).

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وأقيم المطار الجديد ذو المحطة الواحدة على بعد 46 كيلومترًا جنوب ساحة تيان انمين، وسيتيح عند بدء العمل به تخفيف الاكتظاظ عن المطار الدولي الحالي بكين في شمال شرقي المدينة الكبرى ذات الـ21 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته الاستيعابية عام 2025، مع وجود 4 مهابط طائرات، وقدرة على استقبال 72 مليون مسافر في العام الواحد.

وتشهد حركة النقل الجوي في هذا البلد الآسيوي ازدهارًا، وسط ارتفاع مستوى الحياة وحب الصينيين للسفر. ويشير اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) إلى أن الصين ستتخطى في منتصف عام 2020 الولايات المتحدة، لتمثل السوق الجوية الأولى في العالم. ويُقدّر أن تسجّل الصين 1.6 مليار مسافر جوًا بحلول 2037، أي بزيادة نحو مليار مسافر عن عام 2017.