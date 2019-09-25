كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرزاي: الانتخابات الأفغانية تهدد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس السابق حامد كرزاي لوكالة أسوشيتيد برس إن الانتخابات الرئاسية التي ستستغرق أيامًا في أفغانستان تهدد أفضل فرصة للبلاد المضطربة في صنع السلام مع طالبان وإنهاء 18 عامًا من الحرب، مقارنا السباق الرئاسي بمطالبة مريض بالقلب بالاشتراك في سباق مارثون.

وقال كرزاي، الذي لا يزال واحدا من أهم الشخصيات السياسية في أفغانستان، إن التصويت الذي يتسم بالعنف يمكن أن يزعزع استقرار البلاد، محذرا من أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم السبت "لديه كل المقومات والإمكانيات لدفع البلاد أكثر إلى هاوية الأزمة وانعدام الأمن والانقسامات ".

لقد عانت الانتخابات السابقة في أفغانستان من أعمال عنف وادعاءات بالفساد والاحتيال الشامل. إن حركة طالبان، التي أنهت محادثات السلام مع الولايات المتحدة بشكل مفاجئ هذا الشهر، تعارض الانتخابات وهددت الأفغان الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع.

في مقابلة واسعة النطاق، وضع كرزاي خريطة طريق للأمة، قائلًا إنه يجب إجراء الانتخابات فقط بعد أن يتوصل الأفغان إلى اتفاق سلام وتحديث دستورهم.

ودعا إلى استئناف فوري لمحادثات السلام، ليس فقط بين الولايات المتحدة وطالبان، ولكن أيضًا بين الجماعة المتمردة والزعماء الأفغان، بمن فيهم الزعماء من الحكومة الذين تم إيقافهم عن المفاوضات.

و اكد كرازي انه يتعين على الولايات المتحدة ضم روسيا والصين الى عملية السلام، مشيرا الى ان روسيا حققت نجاحا فى نقل عناصر طالبان والافغان البارزين الى نفس الطاولة. في نهاية الأسبوع الماضي، كان كبير مفاوضي طالبان، الملا عبد الغني بارادار، في الصين من أجل استئناف المحادثات.

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و تابع قائلا "يجب أن نتوصل أولا للسلام في أفغانستان ثم نجري انتخابات.. لا يمكننا إجراء انتخابات في بلد يمر بصراع مفروض من الخارج. نحن في حرب لأهداف ومصالح أجنبية. إنه ليس صراعنا. نحن نموت فيه فقط".

وضعته تعليقاته على خلاف مع الرئيس أشرف غني، الذي حث علي الانتخابات يوم السبت.

و اوضح كرزاي إنه سيكون من الأفضل أن يبقى غني في منصبه كرئيس، دون انتخابات، إلى أن تجد أفغانستان طريقها للخروج من حرب شرسة على نحو متزايدن مضيفا أنه يتعين على الأفغان الموافقة على أي اتفاق سلام وتغييرات دستورية في مجلس لويا جيرغا التقليدي أو المجلس الكبير.

وقال كرزاي إن قتل المدنيين يجب أن يتوقف، ويلقي باللوم على كل من طالبان والقوات الأمريكية والأفغانية. فقد قُتل عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين الأفغان منذ عام 2001، عندما خرج تحالف بقيادة الولايات المتحدة من قادة طالبان الذين لجأوا إلى تنظيم القاعدة أثناء قيامهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

لقد احتفظ ببعض كلماته القاسية للولايات المتحدة، مستشهدا بالهجمات الأخيرة التي أودت بحياة المدنيين. في الأسبوع الماضي، أسفرت غارة جوية ألقي باللوم فيها على الولايات المتحدة عن مقتل 16 مزارعًا كانوا يجمعون الفاكهة في مقاطعة نانجرهار الشرقية. يوم الاثنين، أسفرت غارة شنتها القوات الأفغانية، بدعم من القوة الجوية الأمريكية، عن مقتل 45 شخص في حفل زفاف في ولاية هلمند الجنوبية.

يقول الجيش الأمريكي إنه يحقق في هجوم الأسبوع الماضي، بينما قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن القوات في هلمند كانت تستهدف خلية للقاعدة تعمل بالتنسيق مع طالبان.

وكان كرزاي، الذي قال إنه تحدث مع بعض ضحايا هجوم هلمند، غاضبًا.