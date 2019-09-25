كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة ترامب ترفع الدعم الأمريكي لفنزويلا إلى ثلاثة أضعاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترفع إدارة ترامب الدعم الأمريكي للعمل المؤيد للديمقراطية في فنزويلا لأكثر من ثلاثة أضعاف، وللمرة الأولى تمول زعيم المعارضة خوان غايدو مباشرة، وهو يحاول تشكيل حكومة لمنافسة الإدارة الاشتراكية لنيكولاس مادورو.

كان من المقرر أن يعلن مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مبلغ 52 مليون دولار كمساعدات جديدة، عقب اجتماع في نيويورك مع مبعوث غايدو كارلوس فيشيو، الذي تعترف به إدارة ترامب سفيرا لفنزويلا في واشنطن.

تم إعادة هيكلة هذا التمويل في الغالب من المساعدات الإنسانية المخصصة أصلًا لهندوراس وغواتيمالا والتي قطعها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي بعد ما وصفه بفشل دول أمريكا الوسطى في وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

تمثل زيادة التمويل تضاعفًا كبيرًا في الدعم الأمريكي لغويدو، الذي حاز على اعتراف أكثر من 50 دولة بانه زعيم حقيقي لفنزويلا. لكنه لم يتمكن من ترجمة الدعم الدولي والشعبية في الداخل إلى قوة حقيقية قادرة على مساعدة الفنزويليين العاديين الذين يعانون من التضخم المفرط والانهيار الاقتصادي بسبب الدمار الذي أحدثته الحرب.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة تسعى إلى معالجة هذا العجز، حيث توفر حوالي 19 مليون دولار لدفع ثمن أجهزة الاتصالات الآمنة، ورواتب السفر والتدريب على تخطيط الميزانية وغيرها من الأدوات للحكم الفعال في حال تمكنوا من إجبار مادورو على السلطة. تحدث المسؤول الأمريكي بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة تفاصيل حزمة المساعدات علنا.

كانت إدارة ترامب قد خصصت 9 ملايين دولار خلال السنة المالية 2017، و15 مليون دولار في عام 2018 لتعزيز حرية الصحافة، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ومبادرات مكافحة الفساد - العمل الذي تقوم به مجموعات المجتمع المدني والتي سيتم توسيعها بشكل كبير من خلال التمويل الإضافي.

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فشلت انتفاضة مدعومة من الولايات المتحدة في أبريل من قبل كادر من قوات الأمن في كسر ولاء القوات المسلحة لمادورو. بدأ الاشتراكي المحاصر في الأيام الأخيرة الهجوم، وأعلن عن اتفاق مع مجموعة صغيرة من أحزاب المعارضة من الأقليات لإعادة تشكيل المجلس الانتخابي في البلاد وغيرها من الإصلاحات بعد انهيار المحادثات مع غويدو تحت رعاية النرويج.

وقد وجه ترامب، متحدثًا في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، تحذيرًا حادًا لفنزويلا، معلنا أنه ينتظر اليوم "عندما تكون فنزويلا حرة، وعندما تنتشر الحرية في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي". كما وصف الاشتراكية بأنها "محطمة الأمم" و"مدمرة المجتمعات".

وجاءت دعوته بعد يوم واحد فقط من موافقة الولايات المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة في أمريكا اللاتينية على التحقيق والقبض على الزملاء وكبار المسؤولين في حكومة مادورو المشتبه في ارتكابهم جرائم مثل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي التمويل الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء داخل فنزويلا، بالإضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي تعهدت بها الولايات المتحدة بالفعل لدعم أكثر من 4 ملايين فنزويلي ضعيف فروا من أزمة البلاد وهاجروا إلى كولومبيا وبيرو وإكوادور ودول أخرى في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.