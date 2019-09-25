تركيا.. 33 ألف رجل شرطة تم تسريحهم بتهمة الإرتباط بتنظيم “غولن”

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد عناصر الأمن والشرطة الذين تم تسريحهم بتهمة الارتباط بتنظيم “غولن”، بلغ نحو 33 ألف عنصر.

وأوضح صويلو، خلال ورشة حول تقييم الموارد البشرية اللازمة لتحول إدارة الأمن، أمس الاثنين بأنقرة، أن قرابة 33 ألف عنصر شرطة وأمن تمت إقالتهم بموجب مراسيم قانونية بعد محاولتي الانقلاب التي شهدتها تركيا في 17 دجنبر 2013، و15 يوليوز 2016.

وأكد المسؤول التركي أن السلطات تمكنت من سد النقص في التشكيلات الأمنية، وتجاوزت ذلك من خلال تعيينات جديدة، مسجلا أن عدد موظفي الأمن في تركيا يبلغ نحو 306 آلاف عنصر.

وتتهم تركيا تنظيم “غولن” وزعيمه رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 15 يوليوز 2016، والذي خلف 251 قتيلا و2200 جريح.

كما تتهم التنظيم بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.