عيلبون: إصابة خطيرة واعتقال مشتبهين في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح خطيرة واعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في شجار بقرية عيلبون، بعد منتصف الليلة الماضية.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز تلقى بلاغا قرابة الساعة 00:54 حول إصابة شاب (20 عاما) خلال شجار في عيلبون، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو مربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا.
ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول نشوب شجار في عيلبون ما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" بواسطة المروحية الطبية.
ووصلت قوات الشرطة إلى المكان وباشرت بفض الشجار، واعتقلت 3 مشتبهين ضالعين فيه من عيلبون وعرب الهيب ودبورية، وباشرت التحقيق في ملابسات الشجار.
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