شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصري يكشف أكاذيب قناة الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها يواصل أكاذيبهم من خلال الترويج بصور وفيديوهات ووقائع كاذبة ومزيفة، على أنها حقيقة وحدثت على الأرض، الأمر الذى يكشف الوجه الحقيقى لهذه الجماعة الإرهابية، وما تسعى إليه من خلال الترويج المكثف للأكاذيب والادعاءات، ومحاولات النيل من مؤسسات الدولة.

وخلال الساعات الماضية، روجت القنوات الإخوانية والموالين لهم بأكاذيب ونشروا صور وفيديوهات قديمة على أنها موجودة فى الشارع، وهو ما كشفه عدد من رواد مواقع التواصل، وتوضيح الحقيقة أمام الجميع، ومن الأكاذيب التى روجتها قناة الجزيرة القطرية، كان أبرزها التظاهرات فى منطقة التحرير، والاستعانة بفيديوهات قديمة على أنها جديدة.

محمد رجب، أحد رواد مواقع التواصل كشف زيف قناة الجزيرة، قائلا: "قناة الجزيرة جايبة فيديو من وسط البلد ظاهر فيه محل بتاع واحد صاحبى كان بتاع ملابس وغير نشاطه من 8 سنين لأكل وعزمنى فى الافتتاح.. جايبين الناس بيقولوا ارحل يا سيسى و المحل ظاهر فى الفيديو بيبيع ملابس".



