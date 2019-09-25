شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعلامي مصري يفجر مفاجأة حول مترجم قناة الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل

عرض الإعلامي المصري أحمد موسى، لقاء الرئيس المصري السيسي ونظيره ترامب عبر فضائية الجزيرة.

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وعلق موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «حبيت أرويكم الكلام واللقاء من خلال إعلام الإخوان عامل إزاي، وهما اللي يترجموا كلام الرئيس الأمريكي».

وقال موسى : أنا جايب قناة الجزيرة مخصوص علشان المترجم مصدوم، من كلام ترامب، مضيفا "مترجم الجزيرة دخل مستشفي بعد كلام ترامب، واختفي من امبارح، وعايزين حد يطمنا عليه.