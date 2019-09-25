شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يؤكد أن بلاده حريصة على تفادي الحرب لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير أن بلاده حريصة على تفادي الحرب بأي ثمن لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران.

وقال الجبير في تصريحات خلال جلسة حوارية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحقق في مصدر الهجمات على معملي أرامكو ونبحث مع حلفائنا الخطوات المقبلة".

وتابع "إيران مسؤولة عن الهجوم على معملي أرامكو لأن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية".

وأضاف "نتفق مع الولايات المتحدة على عدم حصول إيران على سلاح نووي بأي ثمن".

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن "الاتفاق النووي الإيراني كان اتفاقا ضعيفا ويجب تعديله".

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وحول الأزمة اليمنية أوضح الجبير أن "الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية باليمن وخالفوا كل الاتفاقات التي أبرموها".

وحول التنسيق السعودي الإماراتي في اليمن، قال الجبير: "إننا نعمل بالتعاون مع الإمارات والحكومة الشرعية في اليمن على إعادة هيكلة القوات الحكومية".

وأضاف أن "الدفاع الجوي السعودي أسقط الكثير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المقبلة من اليمن".

ولفت إلى أن "الحرب في اليمن أخذت وقتا طويلا وهذا أمر طبيعي وهذا ما حدث مع أمريكا في أفغانستان وسوريا".

وشدد الجبير على أن "إيران لم تقدم دولارا واحدا للمساعدات الإنسانية".

وحول طريقة التعامل مع إيران، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "سنواصل التشاور مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا وبعد ذلك سنحدد كيف سنتعامل مع إيران".