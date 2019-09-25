شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يطالب إيران بالإفراج مواطني بلاده المحتجزين في طهران والان مع التفاصيل

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالإفراج الفوري عن مواطني بلاده المحتجزين في طهران.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن طلب جونسون جاء خلال اجتماعه في نيويورك أمس الثلاثاء، مع روحاني على هامش الدورة الـ 74 للأمم المتحدة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2016، حكم القضاء الإيراني على نازانين زاغاري راتكليف، البريطانية ذات الأصول الإيرانية بالسجن، لمدة 5 سنوات بتهمة التجسس، بعد اعتقالها في 3 أبريل/نيسان 2016 في مطار الخميني في طهران.

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من ناحية أخرى، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن "قلقه العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة والذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة أرامكو (السعودية) للنفط وشدد على ضرورة وقفه".

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، السبت قبل الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.