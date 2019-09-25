فيديوجراف.. حصاد الجولة الخامسة للدوري الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، الإثنين، على فعاليات الجولة الخامسة من عمر الدوري الألماني "بوندسليجا"، والتي شهدت تعثر فريق بروسيا دورتموند بالتعادل مع آينتراخت فرانكفورت.

وقفز بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى المركز الثاني بفوزه برباعية نظيفة على كولن، بينما عاد المتصدر ريد بول لايبزيج للانتصارات بالفوز 3-0 على فيردر بريمن.

وشهدت الجولة تسجيل البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ المعار إليه من برشلونة الإسباني أول أهدافه مع الفريق من ركلة جزاء.

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ومن جانبه، فشل بروسيا مونشنجلادباخ في التسجيل في الشوط الأول لـ7 لقاءات متتالية بملعبه لأول مرة في تاريخه بالبوندسليجا.

وأشهرت 37 بطاقة ملونة، منها 34 صفراء و3 بطاقات حمراء للايمر من لايبزيج وإيزيبيو من كولن وبولتير لاعب يونيون برلين.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي أهم حقائق الجولة الـ5 للدوري الألماني.