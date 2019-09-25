بومبيو: إيران ستظل التهديد الأعظم للسلام والأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "إيران ستظل التهديد الأعظم للسلام والأمن، وهو الأمر الذي لن يتغير".

وأضاف بومبيو، في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء: "علينا أن نعمل معا ونستخدم كل الوسائل التي بمقدورنا لتحقيق الاستقرار والرخاء للشرق الأوسط، ونحرم طهران من الموارد التي تحتاجها للضلوع في أنشطة خبيثة حول العالم".

وأكد "ضرورة ألا يتم السماح لإيران بمواصلة سلوكها التدميري من أجل الشعب الإيراني والعالم".

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وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي يلعب دورا حيويا من أجل ضمان استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه منظمة الأمم المتحدة على طهران؛ أكبر راع للإرهاب على الصعيد العالمي".

ودخل قرار لمجلس الأمن حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، يمنع إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها دون موافقة مجلس الأمن الدولي ينتهي في 2020.