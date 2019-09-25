إصابة العشرات في هجوم بقنبلة على حافلة شرطة جنوبي تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب العشرات، الأربعاء، في هجوم بقنبلة استهدف حافلة للشرطة في إقليم أضنة جنوبي تركيا.
وقال حاكم إقليم أضنة، محمود ديميتراس، في بيان، إنه أثناء مرور حافلة للشرطة بمنطقة يوريجير تم إلقاء قنبلة مصنوعة يدويا على الحافلة.
وأضاف -حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية- أنه يوجد عشرات المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.
ويشن حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة منذ ما يزيد على 3 عقود في مناطق الجنوب التركي التي يغلب على سكانها الأكراد في محاولة للحصول على حكم ذاتي.
ونشب العنف منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الحزب والسلطات التركية في يوليو/تموز عام 2015.
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